Transfer savaşı

Geçtiğimizsezonu şampiyonlukla taçlandıran, bu sezon ise ilk yarıyı ikinci sırada tamamlayan'ta transferlerle ilgili ilginç gelişmeler yaşandı. Teknik direktör, son iki sezonda takıma katılan oyunculardan bazılarını isterken, bir kısmını ise veto etti.'in takıma katılmasını istediği oyunculardan bazıları alınamazken, tecrübeli hocanın gerek görmediği isimler ise yönetimin inisiyatifiyle kadroya dahil edildi.Arjantinli oyuncugidince teknik direktör10 numara istedi. Yönetim, "En beğendiğimiz isimlerden biri. Sadece 10 numarada değil, her yerde oynar" diyerek'i aldı. Teknik direktörise "Skora katkısı yok" dediği tecrübeli oyuncu için "" raporu verdi.: Ukraynalı file bekçisi bizzat yönetim kontenjanı ve baskısı ile transfer edildi. Teknik direktörbu transfer için, "Konuşacak fazla bir şey yok. Başkan aldı" diyerekkalecinin transferinden önce kendisiyle görüşme talebini bile reddetti.Genç oyuncuda tıpkı kalecigibi yönetimin şahsi transferi.için siyah-beyazlı yetkililer "" ifadesini kullandılar.ise'ı görür görmez, "Sopa yutmuş gibi. Hiç kıvrak değil, hiç şansı yok" diye daha ilk idmanda notunu verdi.Teknik direktördaha takımın başına gelmeden önce, yönetim tarafından alındı. Tecrübeli hocaya "" denildi.Geçen sezon kiralanan'nun bonservisine 2 milyon euro verilmesine teknik direktöronay vermedi. Ama yönetim Hannover'le çoktan anlaşmıştı. Şenol Güneş yönetimden,ve kendisi gibi ayaklarına hakim bir kaleci istedi. Yönetim ise kaleci antrenörü'nin kefil olduğu Fabri'yi aldı.transferinde etkili olmak'nin sonu oldu., İspanyol kaleci antrenörüyle çalışmak istemedi.kaldı,gönderildi.Portekizli yıldız'nın ismi yeniden gündeme gelince teknik direktör, "Sıkıntı yaratacak adam istemiyorum" dedi. Beşiktaş yönetimi ise, "Taraftar çok seviyor. Bize de söz verdi, sorun çıkarmayacak" diyerek, hocayı zorla ikna etti.Siyah-beyazlı yetkililer teknik direktör'e Celta'da oynayan'ı izlettiler. Ancak bu oyuncuyu alamayınca'i getirdiler. Tecrübeli teknik adam yarım sezon çalıştığı İspanyol stoper için "" yorumunu yaptı.Mario Gomez'in dönmeyi reddetmesi üzerine yönetim,'in geçen sezon'yi veto ederken söylediği sözlerden yola çıkıp'ı aldı. Güneş, Kamerunlu'yu veto etmedi ama sözleşmesinin kiralık olması şartını koydu.İspanya'dan kendisine "sürekli sakat" raporu verilince teknik patron, Brezilyalı oyuncuyu istemedi. Ama ortaya konulan rakamlar (maliyet) sonrasında tecrübeli hoca "Onu başka şekillerde değerlendiririm" diyerek transfere onay verdi.Güneş'e göre'ta oynaması imkansız.'in verdiği rakam rüya gibi. Sadece Şampiyonlar Ligi'nin alt yapı kuralı nedeniyle dönüşüne 'evet' dedi.Van Persie ile anlaşacakken'nin araya girmesiylegündeme geldi., "Sakat ve yaşlı, artık yavaş" diyerek'i veto etti. Bu sezon başında ise "Ne yapıp edip elde tutalım" diyerek yönetimden ricacı oldu.'in takıma dönmemesinin nedenlerinden birisinin de Güneş'in kendisine güvenmemesi olduğu iddia edildi.Şenol Güneş, uzun boylu ve topu oyuna sokabilecek'e partner istedi. Yönetim Brezilya'dan'yu getirdi., ilk idmana çıktığında yaptığı hareketler sonrasında'nun Brezilyalı olduğuna inanmadı. Yeteneklerinin çok sınırlı olduğunu ve gerekirse şans vereceğini dile getirdi, öyle de yaptı.Yönetimden kesinlikle defansın sağına takviye istedi.ismi gündeme gelince de, "Alman oyuncu her zaman iş yapar" dedi ve kabul etti. Geçtiğimiz sezon biter bitmez ilk isteği yeniden "sağ bek" oldu. 'Beck'lentilerin gerisinde kaldı.Bilic döneminde sağ ve sol açıkta kullanıldığı maçlarda bile'ya hayran olan, göreve gelir gelmez ilk olarak'nin bonservisinin alınmasını istedi. Ancakardından türlü türlü bahaneler üretince hem yönetimin hem de'in gözünden düştü.Pereira onu kadro dışı bırakır bırakmaz'e kafayı taktı. Milli oyuncu'e gitti. İtalyan ekibi de'i gözden çıkardığında ise hiç vakit kaybetmedi ve hemen alınmasını istedi.geldi ama bu kez de talihsiz bir sakatlık yaşadı ve ameliyat oldu.Teknik direktör'in, her iki sezonda da yönetime bizzat ve ısrarla adını vererek alınmasını istediği tek isim oldu. Bu sezon 12'si lig, 15 maçta forma giydi. Tecrübesi ve kalitesine kimse söz edemedi.Genç kalecida, tıpkıgibi teknik direktör'in özel ilgisi üzerine transfer edildi.Beşiktaş yönetiminin transfer edebilmek için en çok uğraştığı isimlerden biri oldu. Hatta siyah-beyazlı yetkililer, ilk olarak Benfica ile masaya oturdu ve Portekiz ekibini ikna etmeyi başardı. Ardından teknik direktör Şenol Güneş'e konu aktarıldı ve tecrübeli hocaya sambacının tüm CD'leri izletildi. Tecrübeli hocanın da ısrarcı olduğu Talisca, gelir gelmez kalitesini ortaya koydu. Genç yıldız 6'sı ligde 10 maçta forma giydi; 6 gol attı, 1 asist yaptı. Ayak tarak kemiği kırıldığı için ameliyat olan Talisca, beklenenden daha kısa sürede takıma dönerek ne kadar doğru bir transfer olduğunu bir kez daha kanıtladı.