Sobol bitti bitiyor
Kartal bir transferde daha mutlu sona yaklaştı. Babel ile el sıkışan Beşiktaş, bu kez de sol beke takviye yaptı. Siyah-beyazlılar, bonservisi Shakhtar’da olan Eduard Sobol ile büyük ölçüde anlaştı.
Beşiktaşlı idarecilerin, Shakhtar ve Sobol ile sözlü olarak anlaştığı belirtilirken, pazartesi günü imzaların atılması bekleniyor. 2012-13 sezonu öncesi teknik direktör Mircea Lucescu'nun raporuyla Shakhtar'a transfer olan Ukraynalı futbolcu, 2014-15'in devre arasında Metalurh'a, bir sonraki yıl da Metalist'e kiralandı. Bu sezonu da Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Zorya'da kiralık geçiren 21 yaşındaki futbolcu, 18 resmi karşılaşmada oynadı. Ukrayna Milli Takımı'nda 4 kez şans bulan 1.79 boyundaki sol bek, A Milli Takımımız'a karşı da Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki karşılaşmada forma giydi. Bu arada teknik kapasitesi yüksek olan genç futbolcu, Zorya'da teknik ekip tarafından orta alanın solunda da oynatılıyor.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:43
- Transfer savaşı
Toplam 18
Yorum
Ertan Görülüyor ki! Bir araya gelip istenilen hedeflerde birlik beraberlikler sağlanamıyor. Sonrasındada bu gibi konular konuşuluyor. YAZIK...
- Transfer savaşı
Toplam 18
Yorum
Ertan En büyük noksanlıkta zaten burada. Transferler yapılmadan yönetim ve teknik heyet bir araya gelir hedef belirlenir bilahare transfer yapılır
- Cavcav, Ahmet Çalık için ‘takım’ istedi
Toplam 39
Yorum
ömer serdara 4.5 artı 3 oyuncu veren adamdan bunları istemek normal galatasaray ı ne hale getirdiler
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