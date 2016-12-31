Q7’den dikkat çeken dövme!
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma, dün yine en çok konuşulan isimlerdendi. Q7, kafasına yaptırdığı yeni dövmeyi takipçileriyle paylaştı.
İki kanat figürü olan dövmenin ortasında yazan ifadeler siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. "O seni kanatlarıyla koruyacak ve sen onların altında güvende olacaksın" ifadelerini kafasına kazıyan Portekizli'nin dövmesindeki kanatlar ise taraftarı ikiye böldü. Bir kısmı dövmeyi kartal kanatlarına benzetip, "İmza atacak" şeklinde yorumlarken, bazıları ise kanatların 'melek simgesi' olduğunu savundu.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:07
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Juan Mata Fener'e
Toplam 12
Yorum
Rıza Roberto Carlos içinde aynı seyler soylendi :D
- Mehmet Ekici yüksek uçtu
Toplam 21
Yorum
elevli sözleşmesi biten bir futbolcu için trabzon spora sinan gümüş m ekiciye karşı neden öneriliyor anlayan varmı
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 25
Yorum
Cenk Ahaha atar mı başkaları yaptimi ağlama oluyor aziz yaptimi atar mı oluyor ahahah geçin bunları
Q7’den dikkat çeken dövme! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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