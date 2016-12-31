 Necip kızardı Tosic sarardı – Fotomaç – 31 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Aralık 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Necip kızardı Tosic sarardı

    Necip kızardı Tosic sarardı
    Beşiktaşlı futbolcular geride kalan 16 haftayı 1 kırmızı, 33 sarı kartla tamamladı. Siyah-beyazlı ekipte kızaran tek isim olurken, savunma oyuncusu ise en fazla sararan oyuncuydu. Tecrübeli futbolcu, tam 5 kez sarı kart gördü ve ilk yarıda bir kez cezalı duruma düştü.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Necip kızardı Tosic sarardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.