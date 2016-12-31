Necip kızardı Tosic sarardı
Beşiktaşlı futbolcular geride kalan 16 haftayı 1 kırmızı, 33 sarı kartla tamamladı. Siyah-beyazlı ekipte kızaran tek isim Necip Uysal olurken, savunma oyuncusu Dusko Tosic ise en fazla sararan oyuncuydu. Tecrübeli futbolcu, tam 5 kez sarı kart gördü ve ilk yarıda bir kez cezalı duruma düştü.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Suriyeli golcü
Toplam 7
Yorum
Serhat kurt Karıyeri olmaya bilir ama gol istatistikleri bence iş yapar
- Suriyeli golcü
Toplam 7
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sercan korkmaz Galatasaray'a katkı sağlayabilecek, profesyonel, tecrübeli,hızlı teknik ayak ve zekaya sahip her futbolcu olabilir. Yeter ki kaliteli olsun. Nereli olduğu önemli değil...
- Suriyeli golcü
Toplam 7
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AKGÜNN ŞİMDİ BUNA SİGORTADA YAPMAZLAR
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