Orman, BJK TV'de katıldığı programdaki açıklamalarında, transfer konusunda beklentiler olduğuna dikkati çekerek, "Şunu alalım, bunu alalım diyorlar. Benim oturduğum koltuktan bakmak lazım. Büyük zorluklar var. Stadımızın yanında çok kısa süre önce 45 kişi rahmetli oldu. Yüzlerce gazimiz var. Transfer kolay değil. Gerçeklerimize göre hareket etmemiz gerekiyor. Kimse çok büyük beklenti içinde olmasın." dedi.

Alınacak oyunculardan daha önemlisinin mevcut futbolcuların parasını ödemeleri olduğunu kaydeden Orman, şöyle devam etti:

"Transfer ettiğin oyuncunun parasını ödemedin, bu zaten başarısızlık. UEFA ile anlaşmalarımız var. Oyuncu satmadan alamıyoruz. Bütçenin dışına çıkamıyoruz. Bütçemiz oranında transfer yapacağız. İyi oyuncular almaya çalışacağız ancak hayal de görmeyelim. İki transferi kesin yapacağız. Birini yaptık, ikincisi, üçüncüsü ve dördüncüsünün de olma ihtimali var. Takımdan ayrılanlar da olacaktır. Oynatmadığımız oyunculardan rahatsızım. Oyuncu oynamadığı sürece köreliyor. Kiraya verebiliriz. Yılbaşından sonra üzerinde çalışacağımız konu."

Transferde adı sık sık Beşiktaş ile gündeme gelen Antalyasporlu futbolcu Samuel Eto'o konusundaki soruyu cevaplayan Fikret Orman, "Eto'o çok önemli bir oyuncu. Başka takımın oyuncusu. Sezon başında Antalyaspor ile tatsızlık yaşadık. Geldiler, konuştuk. Nasipse olur. Olmazsa olmaz. Önemli olan Beşiktaş'ın ilkeleridir." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolda büyük hedeflere koşmak için yapılanmayı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Orman, "Önümüzdeki sene UEFA ile yaptığımız anlaşmanın son senesi. Bu sene de hedefi tutturacağız gibi gözüküyor. UEFA'nın anlaşmasını belki bu sene bitirebiliriz." ifadelerini kullandı.

VODAFONE ARENA

Geçen sezon hizmete giren Vodafone Arena ile ilgili soruları yanıtlayan Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Napoli maçında UEFA yetkilileri geldi. 'Burada final oynatalım' dediler. 'Para verecek misiniz?' diye sordum. Müracaat ettik. 2019 UEFA finali için 'mümkün' dediler.. Şampiyonlar Ligi için kapasiteden zor gözüküyor. Stadı yaparken şehri de çok düşündük. Görüntü kirliliğine izin vermedik. LED projemiz var. Yaza düşünüyoruz. Burayı yaparken tüm İstanbulluların duasını aldık. Kimse 'bu iğrenç binayı buraya niye yaptınız?' demedi. İstanbul'a saygılı olan, şehrin parçası olan, halkın takımı Beşiktaş'ın da halkı rahatsız etmemesi lazım."

Stat yapımı sırasında sıkıntılı anlar yaşadıklarını aktaran Fikret Orman, "15 Temmuz'da ülke olarak bir şeyler yaşadık. Stadımıza helikopter indirdiler. Son olarak bombalı terör saldırısı oldu. Hayatını kaybedenlerin arasında tanıdıklarımız var, gencecik pırıl pırıl insanlar. Ülkemizin üzerinde oynanan bir senaryo var. Güvensiz bir ülke, moralsiz bir toplum oluşturulmaya çalışılıyor. Sportif başarılar insanları mutlu eder. Beşiktaş'a çok büyük misyon düşüyor." yorumunu yaptı.

Futboldaki yapılanmadan sonra diğer branşlara bakacaklarının altını çizen Orman, "Vodafone Arena büyüklüğünde bir tesis yapacağız. Bütün branşları oraya toplayacağız. Benden sonra gelecek yönetimlerin oturmuş bir kulüp yönetmesini istiyorum. Yeni branş olarak okçuluğu düşünüyorum. Yelken ve yüzme sporuna girme niyetimiz var. Eğitimle beraber olimpiyat şampiyonları çıkarmak istiyoruz. Ülkemiz için, Beşiktaş için, bu millet için çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Başkan Orman, üniversite çalışmaları konusunda bilgi vererek gelecek ayın sonuna doğru para blokajının olacağını, ardından üniversitenin kuruluş aşamasına geçeceklerini söyledi.

Diğer kulüp yöneticilerinin Beşiktaş'a yönelik olumsuz söylemlerine değinen Orman, "Bizim mücadele edeceğimiz yer MHK (Merkez Hakem Kurulu) değil, UEFA'daki yerler. Fenerbahçe'nin ve bizim Avrupa'daki maçlarımızda yapılanlar ortada. Birlik olup oralarda mücadele etmemiz lazım. Beşiktaş taraftarına sempatik olmak için başka taraftarları rencide etmek istemiyorum. Maalesef bundan beslenenler var. Bu çark geride kaldı, düzelecek. Bu zihniyetler, insanlar değişecek." şeklinde konuştu.

Taraftarlara yeni yıl mesajı veren Orman, "Bu sene şampiyon olacağız. Üst üste ikinci şampiyonluğumuzu alacağız ve üçüncü yıldızı takacağız. Beşiktaşlılar buna inansın. Kulüplerine sahip çıksınlar. Eskisi gibi hakkımızı yemiyorlar, onun için çırpınmalar olabilir." diyerek sözlerini tamamladı.