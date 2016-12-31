Gomez’den imalı veda
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Mario Gomez, sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı yayınladı. Alman oyuncu, 2016 yılında yaşadığı gelişmeleri fotoğraflarla anlattı. Beşiktaş, Almanya Milli Takımı ve Wolfsburg formalı fotoğraflarını paylaşan Gomez, "Teşekkürler 2016 ve hoşgeldin 2017" ifadelerini ekledi.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Juan Mata Fener'e
Toplam 12
Yorum
Rıza Roberto Carlos içinde aynı seyler soylendi :D
- Mehmet Ekici yüksek uçtu
Toplam 21
Yorum
elevli sözleşmesi biten bir futbolcu için trabzon spora sinan gümüş m ekiciye karşı neden öneriliyor anlayan varmı
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 25
Yorum
Cenk Ahaha atar mı başkaları yaptimi ağlama oluyor aziz yaptimi atar mı oluyor ahahah geçin bunları
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