Timothee harekatı
Savunmaya takviye için rotasını İspanya’ya çeviren Kartal Sevilla’nın Fransız sol stoperi Timothee Kolodziejczak için düğmeye bastı. 25 yaşındaki oyuncu için 2 milyon euro önerildi
Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, siyah-beyazlı yönetim öncelikle bitirmek istediği stoper transferinde rotasını sürpriz bir şekilde İspanya'ya çevirdi. Beşiktaşlı yetkililer, Sevilla'da forma giyen Fransız sol stoper Timothee Kolodziejczak için ilk teklifini yaptı. Bundesliga takımlarından M'Gladbach'ın da peşinde olduğu 25 yaşındaki Fransız yıldız için siyah-beyazlılar, İspanyol temsilcisine 2 milyon euro önerdi. 2018 sezonunun sonuna kadar Sevilla ile sözleşmesi bulunan Kolodziejczak, sezon başında Younes Belhanda görüşmelerinin devam ettiği dönemde, menajeri Jen Christophe Cano tarafından yönetime teklif edilmişti. Ancak istenilen bonservis bedeli yüksek olduğu için görüşmeler tıkanmıştı.
GÜNEŞ'i CEZBETTi
2014-15 sezonunda Nice'den Sevillla'ya transfer olan Timothee Kolodziejczak, 32 resmi maçta forma giyerken, 2 de gol attı. Fransız stoper bir sezon sonra ise kariyerinin en çok forma giydiği sezonunu geçirdi ve tam 50 resmi mücadelede Sevilla formasını terletti. Bu sezon ise 5'i 90 dakikada toplam 8 karşılaşmada şans bulan Kolodziejczak, geçtiğimiz sezonlara göre gözden düşmüş görünüyor. Beşiktaş yönetimi savunmaya takviye konusunda Yaroslav Rakitskiy ve Manoel Messias üzerinde dursa da, 25 yaşındaki Timothee Kolodziejczak'ın sol ayaklı bir stoper olması teknik direktör Şenol Güneş'in iştahını kabartıyor.
GÜNEŞ'i CEZBETTi
2014-15 sezonunda Nice'den Sevillla'ya transfer olan Timothee Kolodziejczak, 32 resmi maçta forma giyerken, 2 de gol attı. Fransız stoper bir sezon sonra ise kariyerinin en çok forma giydiği sezonunu geçirdi ve tam 50 resmi mücadelede Sevilla formasını terletti. Bu sezon ise 5'i 90 dakikada toplam 8 karşılaşmada şans bulan Kolodziejczak, geçtiğimiz sezonlara göre gözden düşmüş görünüyor. Beşiktaş yönetimi savunmaya takviye konusunda Yaroslav Rakitskiy ve Manoel Messias üzerinde dursa da, 25 yaşındaki Timothee Kolodziejczak'ın sol ayaklı bir stoper olması teknik direktör Şenol Güneş'in iştahını kabartıyor.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:58
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Mehmet Ekici'yi satmayın"
Toplam 22
Yorum
EKO BENCE TAKIMDA KALMALI DAHA İYİSİ VARSA ALINMALI YOKSA NİYE SATILSIN ŞİMDİDEN UZATIN SÖZLEŞMEYİ. BAŞKA BİR OYUNCUYA TEKLİF VAR MI? Bİ BAKIN İSTERSENİZ
- G.Saray'da yaprak dökümü sürüyor
Toplam 10
Yorum
db Masallah devamida gelir isallah. Ha gayret Yasin ve Sabri yide bekliyoruz.
- Cavcav, Ahmet Çalık için ‘takım’ istedi
Toplam 30
Yorum
Sançev Bu kim ya Sinan Tolga para mesi mi bu ya bu adama dur demek lazım
Timothee harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.