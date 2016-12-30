Martial’e rakip çıktı
Fransız RMC radyosu tarafından Beşiktaş'a kiralık olarak geleceği iddia edilen M.United'ın genç yıldızı Anthony Martial için menajeri Philippe Lamboley'den tatsız bir mesaj geldi.
ABC gazetesine konuşan Fransız oyuncunun menajeri, West Ham ve Everton dışında Sevilla'nın da Anthony Martial'in peşinde olduğunu belirterek; Beşiktaş'ın işinin kolay olmadığını ima etti.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Mehmet Ekici'yi satmayın"
Toplam 8
Yorum
~VİRA~ Bozuk saat bile günde iki kez doğruyu gösterir ilk defa doğru birşey dedi.(i.h.o)
- Oğuzhan’ı da verelim!
Toplam 47
Yorum
serhan Gerekirse gidin Bobo'yu geri getirin Sydney'den ama şu adamı kesin artık ağzınızdan.Koca Beşiktaşı üç kuruşluk adamların kaprisine yem etmeyin.
- Cavcav'dan G.Saray ve Ahmet Çalık açıklaması
Toplam 16
Yorum
joker1990 4 milyon avro bu oyuncu için fazla daha başka oyuncu alınabilir
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