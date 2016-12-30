Kara Kartal’ı Cenk uçurdu

Süper Lig’in 16 haftalık bölümünde 5’i penaltıdan 10 gol atan Cenk, Beşiktaş’ın en skorer ismi olurken; Süper Lig kariyerinde ‘en iyi ilk yarı performansına’ da bu sezon ulaştı

Beşiktaş'ın başarılı forveti Cenk, bu sezon gösterdiği performansıyla parmak ısırtıyor. Ligin ilk bölümünde 28 gol atan Beşiktaş'ta öne çıkan isim Cenk Tosun oldu. Siyah-beyazlı takımda geride kalan 2 sezona göre daha fazla şans bulan Cenk, bunu iyi değerlendirdi. Rakip filelere 10 gol bırakan Cenk, bu bölümde hem takımının hem de ligin en golcü oyuncusu olarak dikkati çekti. Siyah-beyazlı futbolcu bu gollerin 5'ini penaltıdan kaydetti.



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Cenk Tosun, Süper Lig kariyerinde en iyi ilk yarı performansına da bu 16 maçta ulaştı. 2010-2011 sezonunda G.Antep'e transfer olarak lig kariyerine başlayan Cenk, 17 haftalık ilk yarıda gol sevinci yaşayamadı. 2011-2012'de ilk yarıyı 2 golle tamamlayan Cenk Tosun, 2012- 2013'te 4, 2013-2014'te de 7 gol kaydetti. 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ın kadrosuna dahil olan Cenk, ilk sezonun birinci devresini 3 golle geçti. Geçen sezonun ilk yarısında 5 gol atan siyah-beyazlı oyuncu, 2016-2017'deki 16 haftalık bölümde 10 gole ulaşarak şimdiden kariyerinin en iyi ilk yarı performansını sergiledi.



GOL SAYISI DÜŞTÜ

Teknik direktör Şenol Güneş ile geçen sezon yaşadığı şampiyonlukta hücum yollarındaki etkili oyunuyla dikkati çeken Beşiktaş, bu sezon aynı p

performansı sergileyemedi. Geçen sezonki 16 maçta 37 gol atan siyah-beyazlı takım, 2016- 2017'de ise 28 gol kaydedebildi. Kara Kartal iç sahadaki 8 maçta 18 gol atarken, deplasmanda ise rakip filelere 10 gol gönderdi.



9 FARKLI GOLCÜ

Beşiktaş'ta Cenk Tosun (10), Talisca (4) ve Aboubakar (3) dışında 6 futbolcu daha ligde gol atmayı başardı. Siyah-beyazlı takımda Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan, Ömer Şişmanoğlu, Marcelo Guedes ikişer, Luiz Rhodolfo ile Adriano Correia ise birer kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş'ın bir golünü ise Akhisarlı Hugo Rodallega kendi kalesine attı.