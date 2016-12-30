 Az oynadı öz oynadı – Fotomaç – 30 Aralık 2016
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    30 Aralık 2016, Cuma
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    Az oynadı öz oynadı

    Az oynadı öz oynadı

    Beşiktaş'ın bu sezon dikkati çeken transferlerinden olan , kısa sürede golcü kimliğini ortaya koydu.

    Ligin 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynanan maçta ayağındaki kırık nedeniyle uzun süre sahalardan ayrı kalan , sadece 6 karşılaşmada forma giyebildi. 451 dakika süre alan Brezilyalı futbolcu ligde rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Süper Lig'de Akhisar, Antalya (2) ve G.Birliği 'ne gol atan Brezilyalı yıldız; Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya, Türkiye Kupası'nda da Boluspor'a birer gol atmayı başardı.
    1. 30 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 11:21
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