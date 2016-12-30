Aboubakar sınıfta kaldı
Siyah-beyazlıların yeni transferi Aboubakar, beklentilerin uzağında kaldı.
Gomez'in yerine büyük umutlarla alınan ancak transferi sezonun başlamasının ardından gerçekleştirilen ve ilk iki maçı bu nedenle kaçıran 24 yaşındaki siyahi yıldız, ligdeki ilk 5 maçında gol atma başarısını gösteremedi. Aboubakar, Süper Lig'de 14 maçta forma giyerken sadece 3 gol (Antalya, Adana, G.Antep) atabildi. Devler Ligi'nde Napoli (2) ve Benfica filelerini havalandıran Kamerunlu, Türkiye Kupası'nda da Kayseri'ye bir gol attı.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Mehmet Ekici'yi satmayın"
Toplam 22
Yorum
EKO BENCE TAKIMDA KALMALI DAHA İYİSİ VARSA ALINMALI YOKSA NİYE SATILSIN ŞİMDİDEN UZATIN SÖZLEŞMEYİ. BAŞKA BİR OYUNCUYA TEKLİF VAR MI? Bİ BAKIN İSTERSENİZ
- G.Saray'da yaprak dökümü sürüyor
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db Masallah devamida gelir isallah. Ha gayret Yasin ve Sabri yide bekliyoruz.
- Cavcav, Ahmet Çalık için ‘takım’ istedi
Toplam 30
Yorum
Sançev Bu kim ya Sinan Tolga para mesi mi bu ya bu adama dur demek lazım
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