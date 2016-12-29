Tunay bilmecesi
Kasımpaşa kulübü Başkanvekili Hasan Hilmi Öksüz, Beşiktaş'ın Tunay Torun'u transfer ettiğine dair çıkan söylentilerin gerçek olmadığını söyledi. Beşiktaş'tan kendilerine Tunay ile ilgili herhangi bir teklifin gelmediğini söyleyen Öksüz, "Telefonlarım susmuyor ama benim böyle bir bilgim yok" dedi.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:10
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