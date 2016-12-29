 Tunay bilmecesi – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    Tunay bilmecesi

    Tunay bilmecesi
    kulübü Başkanvekili Hasan Hilmi Öksüz, Beşiktaş'ın Tunay Torun'u transfer ettiğine dair çıkan söylentilerin gerçek olmadığını söyledi. Beşiktaş'tan kendilerine Tunay ile ilgili herhangi bir teklifin gelmediğini söyleyen Öksüz, "Telefonlarım susmuyor ama benim böyle bir bilgim yok" dedi.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:10
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