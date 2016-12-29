Tosun Paşa farkı
Siyah-beyazlıların ligin ilk yarısındaki vazgeçilmezi Cenk Tosun oldu Tosun Paşa’yı Marcelo, Atiba ve Fabri takip etti. Aras son sırada kaldı.
Süper Lig'in 16 haftalık bölümünü 35 puanla ikinci bitiren Beşiktaş'ta tüm maçlarda forma giyen tek isim Cenk Tosun oldu. Cenk, bu sezonun ilk bölümünde takımının yaptığı tüm maçlarda görev alan tek isim olarak dikkati çekti. Siyahbeyazlı oyuncu, ligdeki 16 maçta bin 396 dakika forma giydi. Cenk Tosun'un ardından en çok süre alan isim savunma oyuncusu Marcelo oldu. Marcelo, 15 maçta bin 350 dakika şans yakaladı. Beşiktaş'ın en istikrarlı isimlerinden olan Atiba, en fazla oynayan oyuncu sıralamasında ilk 3'te yer aldı. Tecrübeli oyuncu, 14 karşılaşmada 1260 dakika sahada kaldı.
FABRİ KALEYİ KAPTI
İspanya'nın Deportivo takımından kiralık gelen kaleci Fabricio, Tolga Zengin'den kaptığı formayı ilk bölüm sona erene kadar bırakmadı. Güneş'in 14 maçta görev verdiği Fabricio, Atiba gibi bin 260 dakika görev yaptı. Kara Kartal'da en az forma giyen isim ise 7 dakikayla Aras Özbiliz oldu.
FABRİ KALEYİ KAPTI
İspanya'nın Deportivo takımından kiralık gelen kaleci Fabricio, Tolga Zengin'den kaptığı formayı ilk bölüm sona erene kadar bırakmadı. Güneş'in 14 maçta görev verdiği Fabricio, Atiba gibi bin 260 dakika görev yaptı. Kara Kartal'da en az forma giyen isim ise 7 dakikayla Aras Özbiliz oldu.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:08
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