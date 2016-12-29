 Ömer uzatma istedi – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    Ömer uzatma istedi

    Ömer uzatma istedi
    Siyah-beyazlılarda, takasta kullanılması düşünülen isimlerden , yönetime şart koştu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ömer, 'a ancak kendi şartlarında gidebileceğini yöneticilerle paylaştı. Ömer, 'a gitmesi isteniyorsa öncelikle sözleşmesinin uzatılmasını istedi. Son kararı teknik direktör Şenol Güneş verecek.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:04
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