Ömer uzatma istedi
Siyah-beyazlılarda, takasta kullanılması düşünülen isimlerden Ömer Şişmanoğlu, yönetime şart koştu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ömer, Antalyaspor'a ancak kendi şartlarında gidebileceğini yöneticilerle paylaştı. Ömer, Antalyaspor'a gitmesi isteniyorsa öncelikle sözleşmesinin uzatılmasını istedi. Son kararı teknik direktör Şenol Güneş verecek.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:04
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