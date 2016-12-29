 Kupa Beer Sheva’nın – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    Kupa Beer Sheva’nın

    Kupa Beer Sheva’nın
    'ın 'ndeki rakibi , İroni Kiryat Shmona'yı finalde 4-1 yenip İsrail Kupası'nı üstü üste ikinci kez kazandı. 34. dakikada Ben Sahar penaltıdan Beer Sheva'yı öne geçirdi. Maharan Radi (2) ve Elyaniv Barda farkı getirdi. İdo Davidov'un golü İroni Kiryat'a sadece teselli oldu.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:50
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