Kartal, 5 gün tatilde
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:49
- Ekici-Aatif takası gündemde
Toplam 41
Yorum
~VİRA~ Madem bu adam kötü niye gs fb bjk istesin yorum yapanların çoğu istanbul takımlarını tutanlar gözümüze sokuyorlar anlamamız için anlamıyoruz
- İkinci yarı kartlar havada uçuştu!
Toplam 17
Yorum
GSli1905 Bu sadece GS icinmi gecerli ;) ?
- Pereira Trabzon'da
Toplam 30
Yorum
Bilmeyenler konuşmasın! Saçma sapan konuşmayın TS'den haberiniz yok Bosingwa 2. senesinde sağ tarafı otobana çevirmişti 6 ay sakatlık yaşayınca 3.senesi kötü geçti
Kartal, 5 gün tatilde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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