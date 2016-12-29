 Kartal, 5 gün tatilde – Fotomaç – 29 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Kartal, 5 gün tatilde

    Kartal, 5 gün tatilde
    2016 yılının son maçını, Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile yapan Beşiktaş'ta tatil başladı. Yoğun maç takviminin ilk bölümünü tamamlayan Beşiktaş, 5 günlük tatilin ardından ikinci bölüm hazırlıklarına 2 Ocak Pazartesi Antalya'da başlayacak. Kartal, 8 Ocak Pazar günü bir hazırlık maçı oynayacak.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:49
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kartal, 5 gün tatilde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.