Beşiktaş’ın 2016 ilk yarı istatistiği
İlk 16 haftada kafa golü yemeyen tek takım Beşiktaş olurken aynı zamanda yedi kez ile en çok kafa golü atan takım oldu. Galatasaray ise ligin kafayla en çok gol yiyen (9) takımı oldu.
İlk yarıda gol atamayan oyuncular içinde kaleyi en çok deneyen oyuncu Quaresma oldu. Quaresma 31 şutta 16 kez kaleyi bulurken, gol atamadı. Q7'yi 28 şutla Tolga Ciğerci izledi.
Süper Lig'de bu sezon topla oynama ortalaması en yüksek ekip Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlı takım %62 ortalama ile ilk sırada yer alırken Akhisar %44 ortalama ile son sırada yer aldı
Ligin ilk 16 haftası sonunda en çok isabetli pas yapan oyuncu 1051 isabetli pas ile Atiba oldu. Kanadalı oyuncu %94 isabetli pas oranı ile bu alanda ligin en iyisi olmayı başardı.
Süper Lig'de bu sezon en çok korner kullanan takım Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar 98 kez korner kullanırken, diğer yandan da toplamda 5 kez korner ve sonrasında gol buldu.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:04
- Akhisar, Rodallega ile masaya oturacak
Toplam 1
Yorum
Alparslan Turan Eto, Rodallega gibi isimler bence Trabzonspor'a ilaç olur. Aatıf'ı da Fenerbahçe'den alırlarsa büyük iş yaparlar.
- Ekici-Aatif takası gündemde
Toplam 42
Yorum
Alparslan Turan Bu Aatıf ve Mehmet takası her iki takıma da faydalı olur. Aatıf lider futbolcu Trabzon'da iyi iş çıkarır. Mehmet'de Fenerbahçe'nin aradığı orta saha oyuncusu. Ayrıca Trabzon yönetimi Fenerbahçe ile iyi geçinirse tıpkı Burak Yılmaz'da olduğu gibi Fenerbahçe'den önemli oyuncuları kadrosuna katabilir.
- Ekici-Aatif takası gündemde
Toplam 42
Yorum
~VİRA~ Madem bu adam kötü niye gs fb bjk istesin yorum yapanların çoğu istanbul takımlarını tutanlar gözümüze sokuyorlar anlamamız için anlamıyoruz
Beşiktaş’ın 2016 ilk yarı istatistiği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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