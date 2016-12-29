 Beşiktaş’ın 2016 ilk yarı istatistiği – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    ’ın 2016 ilk yarı istatistiği

    Beşiktaş’ın 2016 ilk yarı istatistiği

    İlk 16 haftada kafa golü yemeyen tek takım olurken aynı zamanda yedi kez ile en çok kafa golü atan takım oldu. Galatasaray ise ligin kafayla en çok gol yiyen (9) takımı oldu.

    Ligin ilk yarısında en çok gol atan isim Cenk Tosun oldu. Beşiktaşlı oyuncu 10 gol atıp çift haneli gol sayılarına ulaşan tek isim olurken, gollerinin 5 tanesini penaltıdan kaydetti.

    İlk yarıda gol atamayan oyuncular içinde kaleyi en çok deneyen oyuncu Quaresma oldu. Quaresma 31 şutta 16 kez kaleyi bulurken, gol atamadı. Q7'yi 28 şutla Tolga Ciğerci izledi.

    Süper Lig'de bu sezon topla oynama ortalaması en yüksek ekip oldu. Siyah-beyazlı takım %62 ortalama ile ilk sırada yer alırken Akhisar %44 ortalama ile son sırada yer aldı

    Ligin ilk 16 haftası sonunda en çok isabetli pas yapan oyuncu 1051 isabetli pas ile Atiba oldu. Kanadalı oyuncu %94 isabetli pas oranı ile bu alanda ligin en iyisi olmayı başardı.

    Süper Lig'de bu sezon en çok korner kullanan takım Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar 98 kez korner kullanırken, diğer yandan da toplamda 5 kez korner ve sonrasında gol buldu.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:04
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