Tolga Zengin’e Akhisar kancası
Fabricio'nun kaleyi devralmasından sonra kulübede kalan Tolga Zengin'e sürpriz bir talip çıktı; Akhisar Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ın bizzat Şenol Güneş'i aradığı ve Tolga hakkında fikrini aldığı bildirildi. Güneş'in izniyle tecrübeli kaleci ile de görüşen Kafkas'a Tolga'nın, "Beşiktaş'ta mutluyum ama oynamayı da istiyorum" yanıtını verdiği öğrenildi.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 12:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Depay için kötü haber
Toplam 16
Yorum
gsli sen keyfimizin kahyasimisin bos bos konusuyorsun
- ''2 kupayı alsınlar o zaman konuşalım''
Toplam 18
Yorum
Olp Hasan hasannnnnn kaybol bakim sen suradan 18 yilmi desem 6.0 mi desem senin canli yayinda aglayarak mum yaktik yine bize koydular demenimo desem bilemedim hadi allaha emanetsin o zamanki arkadaslarin nerde nesele hakan arif
- Es Es iddialı
Toplam 2
Yorum
murat transfer yasağı var ne takviyesi
Tolga Zengin’e Akhisar kancası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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