 Tatil başladı – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Tatil başladı

    Tatil başladı
    Siyah-beyazlı futbolcular için dün akşamki Boluspor karşılaşmasının ardından tatil başladı. Beşiktaş, 2016 yılının son resmi maçından sonra ikinci yarı öncesi 5 günlük izne çıkıyor. Kara Kartal ikinci devre hazırlıklarına da 2 Ocak Pazartesi günü tesislerinde başlayacak.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:53
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