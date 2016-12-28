Tatil başladı
Siyah-beyazlı futbolcular için dün akşamki Boluspor karşılaşmasının ardından tatil başladı. Beşiktaş, 2016 yılının son resmi maçından sonra ikinci yarı öncesi 5 günlük izne çıkıyor. Kara Kartal ikinci devre hazırlıklarına da 2 Ocak Pazartesi günü tesislerinde başlayacak.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:53
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
Tatil başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.