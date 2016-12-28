 Talisca golle döndü – Fotomaç – 28 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Aralık 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Talisca golle döndü

    Talisca golle döndü

    Kartal’ın yıldız ismi, maçıyla formasına kavuştu. 60 gün sonra taraftarıyla buluşan sambacı, golünü de attı.

    'da dün tüm gözler Anderson Talisca'daydı. Gençlerbirliği ile oynanan lig karşılaşmasında sağ ayak tarak kemiği kırılan Brezilyalı futbolcu, tam 60 gün sonra formasına kavuştu. Boluspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçına ilk 11'de başlayan yıldız futbolcu, 34. dakikada da Beşiktaş'ı öne geçiren golü attı. Yaptığı şık hareketlerle tribünlerden alkış alan 22 yaşındaki sambacı, sakatlığının ardından çıktığı ilk resmi maçta kontrollü bir futbol oynadı. Talisca, karşılaşmanın 60. dakikasında yerini sakatlıktan yeni çıkan diğer bir isim olan Aras Özbiliz'e bıraktı.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Talisca golle döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.