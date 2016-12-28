Talisca golle döndü
Kartal’ın yıldız ismi, Boluspor maçıyla formasına kavuştu. 60 gün sonra taraftarıyla buluşan sambacı, golünü de attı.
Vodafone Arena'da dün tüm gözler Anderson Talisca'daydı. Gençlerbirliği ile oynanan lig karşılaşmasında sağ ayak tarak kemiği kırılan Brezilyalı futbolcu, tam 60 gün sonra formasına kavuştu. Boluspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçına ilk 11'de başlayan yıldız futbolcu, 34. dakikada da Beşiktaş'ı öne geçiren golü attı. Yaptığı şık hareketlerle tribünlerden alkış alan 22 yaşındaki sambacı, sakatlığının ardından çıktığı ilk resmi maçta kontrollü bir futbol oynadı. Talisca, karşılaşmanın 60. dakikasında yerini sakatlıktan yeni çıkan diğer bir isim olan Aras Özbiliz'e bıraktı.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sıradan biriydim Fener'de özel oldum
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SÜPER_FENER KISKANMAYIN LENSİ ADAM FUBOLCUNUN KRALI 20 TANE BRUMAYI VE QARESMAYI CEBİNDEN ÇIKARTIR
- Evgen iddiası
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ali riza ayyıldız süper bir adam...............................
- Kayserispor'a deplasmanda çelme
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ali kemal bu nasıl iş
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