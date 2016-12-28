Stoper adayları el yakıyor!
Siyah-beyazlıların istediği Rakitsky için Shakhtar 7 milyon euro, Manoel Messias için Cruziero-Paranaense 5 milyon euro istiyor. Kiralama teklifleri ise geri çevrildi.
Beşiktaş yönetimi, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için planladığı takviyeleri yapmakta zorlanıyor. İlk olarak defansa kaliteli bir stoper almak isteyen yönetim, bu konuda önceliğini iki isime vermiş durumda. Bunlardan birincisi Shakhtar Donetsk'in stoperi Yaroslav Rakitsky, diğeri de Cruzeiro'da forma giyen Manoel Messias... Savunmada senelerdir yaşanan sıkıntıyı çözmek isteyen yönetim, 27 yaşındaki Shakhtar Donetsk'in stoperini ilk sıraya koydu. Ukrayna Milli Takımı'nda da oynayan 1.80 boyundaki Rakitsky, bu sezon 19 resmi maçta forma giydi, 3 asist yaptı. Beşiktaş'ta hem yönetimin hem de teknik heyetin çok istediği Rakitsky için Shakhtar 7 milyon euro'nun altına düşmüyor. Beşiktaş ise bu rakamlara çıkmak istemediği için transferin önü tıkanıyor.
MAKSİMUM 3.5 MİLYON
Kara Kartal'ın kadrosunda görmek istediği stoperlerden biri de Manoel Messias. 26 yaşındaki stoper için kulübü Cruzeiro ile bir süredir pazarlıklar sürüyor. Bonservisi üçe bölünmüş olan tecrübeli oyuncu için siyah- beyazlılar kasasından en fazla 3.5 milyon euro çıkarmayı planlıyor. Oyuncunun bonservisine sahip olan Cruzeiro ve Paranaense ise rakamın 5 milyon euro'dan aşağı düşmesini istemiyor. Daha önce de Beşiktaş'ın gündemine gelen ancak yüksek maliyetinden ötürü alınamayan Cruzeiro'lu yıldızdan buna rağmen vazgeçilmiyor. 1.81 boyundaki Messias, bu sezon 8 maçta oynadı, 1 gol attı. Beşiktaş'ın iki tecrübeli stoper için kulüplerine yaptığı kiralama teklifleri ise geri çevrildi.
MAKSİMUM 3.5 MİLYON
Kara Kartal'ın kadrosunda görmek istediği stoperlerden biri de Manoel Messias. 26 yaşındaki stoper için kulübü Cruzeiro ile bir süredir pazarlıklar sürüyor. Bonservisi üçe bölünmüş olan tecrübeli oyuncu için siyah- beyazlılar kasasından en fazla 3.5 milyon euro çıkarmayı planlıyor. Oyuncunun bonservisine sahip olan Cruzeiro ve Paranaense ise rakamın 5 milyon euro'dan aşağı düşmesini istemiyor. Daha önce de Beşiktaş'ın gündemine gelen ancak yüksek maliyetinden ötürü alınamayan Cruzeiro'lu yıldızdan buna rağmen vazgeçilmiyor. 1.81 boyundaki Messias, bu sezon 8 maçta oynadı, 1 gol attı. Beşiktaş'ın iki tecrübeli stoper için kulüplerine yaptığı kiralama teklifleri ise geri çevrildi.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
Stoper adayları el yakıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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