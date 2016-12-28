 Quaresma şoku! – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Quaresma şoku!

    Quaresma şoku!

    Portekizli; yeni sözleşme teklifine "Aboubakar kadar isterim" diyerek yıllık 3.3 milyon euro talep etti.

    'ın yıldızı , yeni sözleşme için Aboubakar'ın sözleşmesini baz aldı... Şu an 1.7 milyon euro'luk (6.2 milyon TL) yıllık ücreti bulunan Quaresma, yeni sözleşmesinde Aboubakar'ın 3.3 milyon euro'luk (12.2 milyon TL) maaşının aynısının yazmasını istiyor. Q7'nin, ara transfer döneminde yapılması planlanan yeni anlaşma öncesinde yönetime menajeri aracılığıyla maaş talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

    Kara Kartal'dan bu sezon 1.7 milyon euro kazanan yıldız oyuncunun, "Takımın en çok kazanan futbolcusu Aboubakar. Umarım yeni sözleşmemde onun aldığı maaştan daha az bir miktar yazmaz" diyerek yönetime net mesaj gönderdiği bildirildi. Beşiktaş'a sezon başında Porto'dan 10 milyon euro'luk (36.7 milyon TL) satın alma opsiyonuyla kiralanan Aboubakar, Beşiktaş'tan bu sezon 3.3 milyon euro net maaş alıyor. Beklenenin altında bir görüntü sergileyen Kamerunlu için yönetim, Porto'ya 2.5 milyon euro (9.1 milyon TL) da kiralama parası ödemişti.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:36
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