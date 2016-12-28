Porto ‘Abou’da indirim yaptı
Beşiktaş'ın kiralık olarak renklerine bağladı Aboubakar için Porto kulübü, bonservisinin alınıp alınmayacağını sordu.
Beşiktaş'ın kiralık olarak renklerine bağladı Aboubakar için Porto kulübü, bonservisinin alınıp alınmayacağını sordu. Siyah-beyazlılar, "Mayısa kadar bekleyeceğiz" yanıtını verince Portekiz ekibi, "Size %25 indirim yapalım, 7.5 milyon euro'a alın" önerisini getirdi. Beşiktaş da bunun üzerine "En fazla 3.5 milyon euro verebiliriz" diyerek karşı bir hamlede bulundu.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 14:53
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
Porto ‘Abou’da indirim yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.