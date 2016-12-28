Oğuzhan’ı da verelim!
Şenol Güneş; Antalyaspor’un Eto’o için Kerim, Ömer ve Necip’i istemesi üzerine, “Oğuzhan’ı da isterler mi!” diye tepki gösterdi.
Beşiktaş'ta Samuel Eto'o transferi tam bir yılan hikayesine dönmüş durumda. Aboubakar'ın beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle acilen santrfor almak için girişimlerini sürdüren siyah-beyazlıların listesinin ilk sırasında Kamerunlu golcü Eto'o var. Bu konuda Antalyaspor ile temasa geçen Beşiktaşlı yetkililer, Güney ekibinin talepleri karşısında adeta şok oldu. Teknik direktör Şenol Güneş, 36 yaşındaki Eto'o için Antalyaspor'un Kerim Frei, Ömer Şişmanoğlu ve yanında da Necip Uysal'ı istemesi üzerine adeta küplere bindi. Tecrübeli teknik adamın bu talebe karşılık, "Oğuzhan'ı da verelim onlara" diyerek Eto'o için böylesine bir takasın olmasının imkansız olduğunu dile getirdi.
HER YÖNÜYLE KALİTELİ
Son olarak Rıza Çalımbay'ın çok istediği Kerim Frei'yı kiralık, Ömer'i de bonservisi ile Eto'o'ya karşılık Antalyaspor'a teklif eden Beşiktaş; güney ekibi ile görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş'ın Necip'in yerine önerdiği ismin ise Veli Kavlak olduğu iddia edildi. Bu arada siyah-beyazlı yöneticilerin, "Eto'o golcülüğü tartışılmaz, kaliteli ve tecrübeli bir oyuncu. Eto'o, iyi sahalarda, taraftarı ve hedefi olan takımlarda iyi işler yapabilen oyuncu" diyerek Güneş'i ikna etmeye çalışmaları da dikkat çekiyor.
HER YÖNÜYLE KALİTELİ
Son olarak Rıza Çalımbay'ın çok istediği Kerim Frei'yı kiralık, Ömer'i de bonservisi ile Eto'o'ya karşılık Antalyaspor'a teklif eden Beşiktaş; güney ekibi ile görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş'ın Necip'in yerine önerdiği ismin ise Veli Kavlak olduğu iddia edildi. Bu arada siyah-beyazlı yöneticilerin, "Eto'o golcülüğü tartışılmaz, kaliteli ve tecrübeli bir oyuncu. Eto'o, iyi sahalarda, taraftarı ve hedefi olan takımlarda iyi işler yapabilen oyuncu" diyerek Güneş'i ikna etmeye çalışmaları da dikkat çekiyor.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
Oğuzhan’ı da verelim! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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