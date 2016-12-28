 Kızıl Ordu marşı çaldı – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Kızıl Ordu marşı çaldı

    Kızıl Ordu marşı çaldı
    'ın dün akşam Vodafone Arena'da oynadığı maçına soğuk hava nedeniyle taraftarlar ilgi göstermedi. Stadın büyük çoğunluğu boş kalırken, yaklaşık 3 bin taraftar, takımlarını destekledi. Bu arada karşılaşma öncesinde statta, 25 Aralık'ta yaşanan uçak kazasında müzisyenleri yaşamını yitiren Rus Kızıl Ordu Korosu'nun bir marşının çalınması dikkati çekti.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:55
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