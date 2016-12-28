Kızıl Ordu marşı çaldı
Beşiktaş'ın dün akşam Vodafone Arena'da oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçına soğuk hava nedeniyle taraftarlar ilgi göstermedi. Stadın büyük çoğunluğu boş kalırken, yaklaşık 3 bin taraftar, takımlarını destekledi. Bu arada karşılaşma öncesinde statta, 25 Aralık'ta yaşanan uçak kazasında müzisyenleri yaşamını yitiren Rus Kızıl Ordu Korosu'nun bir marşının çalınması dikkati çekti.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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ali riza ayyıldız süper bir adam...............................
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ali kemal bu nasıl iş
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