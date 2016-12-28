Gecenin adamı Olcay Şahan
Boluspor galibiyetinde başrolü oynayan isimlerden biri tartışmasız Olcay Şahan'dı. Süper Lig'de bu sezon çıktığı 11 karşılaşmada tek asisti bulunmayan yıldız futbolcu, 2-0 kazanılan Boluspor maçında iki golün de asistini yapan isimdi. Maç boyunca 92 kez topla buluşan tecrübeli futbolcu, 55 isabetli pas yaptı. 29 yaşındaki oyuncu, maçı da iki isabetli şutla tamamladı.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
Gecenin adamı Olcay Şahan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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