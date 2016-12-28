 Gecenin adamı Olcay Şahan – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Gecenin adamı

    Gecenin adamı Olcay Şahan
    galibiyetinde başrolü oynayan isimlerden biri tartışmasız Olcay Şahan'dı. Süper Lig'de bu sezon çıktığı 11 karşılaşmada tek asisti bulunmayan yıldız futbolcu, 2-0 kazanılan Boluspor maçında iki golün de asistini yapan isimdi. Maç boyunca 92 kez topla buluşan tecrübeli futbolcu, 55 isabetli pas yaptı. 29 yaşındaki oyuncu, maçı da iki isabetli şutla tamamladı.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:51
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