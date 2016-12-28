 ''Elimdeki oyunculara bakıyorum'' – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    ''Elimdeki oyunculara bakıyorum''

    ''Elimdeki oyunculara bakıyorum''
    Kartal'ın hocası , maçın ardından transferle ilgili soruya çarpıcı bir yanıt verdi. Tecrübeli teknik adam, "Transferle ilgili konuşmuyorum. Bir düşüncem olunca yönetime söylüyorum, gereğini yapıyorlar. Oyuncuları tanıyorum, uzak duruyorum. Gelenin gidenin benimle ilgisi yok. Beni zorlamayın, bende malzeme yok. Elimdeki oyunculara bakıyorum" dedi.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:39
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