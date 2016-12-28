''Elimdeki oyunculara bakıyorum''
Kartal'ın hocası Şenol Güneş, maçın ardından transferle ilgili soruya çarpıcı bir yanıt verdi. Tecrübeli teknik adam, "Transferle ilgili konuşmuyorum. Bir düşüncem olunca yönetime söylüyorum, gereğini yapıyorlar. Oyuncuları tanıyorum, uzak duruyorum. Gelenin gidenin benimle ilgisi yok. Beni zorlamayın, bende malzeme yok. Elimdeki oyunculara bakıyorum" dedi.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:39
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
''Elimdeki oyunculara bakıyorum'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.