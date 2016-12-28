Beşiktaş'ta tatil başladı
Futbolda 2016-2017 sezonun ilk bölümündeki son maçını Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile yapan Beşiktaş'ta tatil başladı.
Yoğun maç takviminin ilk bölümünü tamamlayan siyah-beyazlı ekip, 5 günlük tatilin ardından ikinci bölüm hazırlıklarına 2 Ocak Pazartesi günü Antalya'da başlayacak. 8 Ocak Pazar günü bir hazırlık maçı oynayacak Beşiktaş'ın kamp programı, olası bir başka karşılaşmaya göre netlik kazanacak.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 11:35
- Sıradan biriydim Fener'de özel oldum
Toplam 12
Yorum
SÜPER_FENER KISKANMAYIN LENSİ ADAM FUBOLCUNUN KRALI 20 TANE BRUMAYI VE QARESMAYI CEBİNDEN ÇIKARTIR
- Evgen iddiası
Toplam 5
Yorum
ali riza ayyıldız süper bir adam...............................
- Kayserispor'a deplasmanda çelme
Toplam 3
Yorum
ali kemal bu nasıl iş
Beşiktaş'ta tatil başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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