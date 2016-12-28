Babel’in yanında Tunay bombası
Ara transferde forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Ryan Babel transferinin ardından Kasımpaşa'nın hücum oyuncusu Tunay Torun'la da anlaşma sağladı.
Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş'ın, Ryan Babel ile kesin anlaşmaya vardığı öğrenildi. Deportivo'da forma giyerken İstanbul'a gelen ve bir süredir pazarlıkların yürütüldüğü Hollandalı futbolcunun, siyah-beyazlı kulübün son teklifine olumlu yanıt verdiği ve 1 Ocak'tan sonra resmi imzaların atılacağı öğrenildi. Babel, kendisine verilen program dahilinde bireysel olarak çalışmalarını devam ettiriyor.
TUNAY DA TAMAM
Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden yazarımız Sinan Vardar, siyah-beyazlı kulübün Kasımpaşa'dan Tunay Torun ile de anlaşmaya vardığını açıkladı. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun cüzi bir bonservisle alınacağı da önümüzdeki günlerde imza atacağı belirtildi.
BREZİLYALI STOPER GELİYOR
Sinan Vardar, twitter'dan paylaştığı mesajında Beşiktaş'ın Brezilya'dan bir stoperle de anlaşmaya vardığını ifade etti. Savunmaya mutlaka bir takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlıların alacağı ismin Cruzeiro'da forma giyen 26 yaşındaki stoper Messias olduğu iddia edildi.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:14
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
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