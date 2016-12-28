Babel’in yanında Tunay bombası

Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş'ın, Ryan Babel ile kesin anlaşmaya vardığı öğrenildi. Deportivo'da forma giyerken İstanbul'a gelen ve bir süredir pazarlıkların yürütüldüğü Hollandalı futbolcunun, siyah-beyazlı kulübün son teklifine olumlu yanıt verdiği ve 1 Ocak'tan sonra resmi imzaların atılacağı öğrenildi. Babel, kendisine verilen program dahilinde bireysel olarak çalışmalarını devam ettiriyor.



TUNAY DA TAMAM

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden yazarımız Sinan Vardar, siyah-beyazlı kulübün Kasımpaşa'dan Tunay Torun ile de anlaşmaya vardığını açıkladı. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun cüzi bir bonservisle alınacağı da önümüzdeki günlerde imza atacağı belirtildi.



BREZİLYALI STOPER GELİYOR

Sinan Vardar, twitter'dan paylaştığı mesajında Beşiktaş'ın Brezilya'dan bir stoperle de anlaşmaya vardığını ifade etti. Savunmaya mutlaka bir takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlıların alacağı ismin Cruzeiro'da forma giyen 26 yaşındaki stoper Messias olduğu iddia edildi.