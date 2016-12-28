Arena'da tur keyfi
Vodafone Arena’da Boluspor’u Talisca ve Ömer Şişmanoğlu’nun golleriyle yenen siyah-beyazlılar, puanını 10’a çıkardı ve iki maç kala gruptan çıkmayı garantiledi.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta karşılaşmasında sahasında Boluspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri, 34'üncü dakikada iki ay sonra sahalara dönen Anderson Talisca ile 73'üncü dakikada Ömer Şişmanoğlu kaydetti.
Kara Kartal bu galibiyetle, puanını 10'a çıkardı ve grup karşılaşmalarının tamamlanmasına 2 maç kala üst tura çıkmayı garantiledi. Beşiktaş, kupada bir sonraki maçında D.Gençlerbirliği'ni ağırlayacak; Bolu ise Kayserispor'u konuk edecek.
Teknik direktör Şenol Güneş dün akşamki maçta Tolga, Olcay, Kerim gibi oyuncuların dışında Fatih Aksoy, Atınç Nukan, Eslem Öztürk, Muhammed Enes Durmuş gibi genç isimlere de şans verdi.
KARTAL'DAN ŞUT BOMBARDIMANI
Beşiktaş, Bolu kalesine 12'si isabetli 19 şut gönderdi. Boluspor ise toplam 6 şut atarken, 3'ünde isabet sağladı. Siyah-beyazlılar, topa sahip olma oranında da yüzde 62'ye 38'lik üstünlük sağladı.
Kara Kartal bu galibiyetle, puanını 10'a çıkardı ve grup karşılaşmalarının tamamlanmasına 2 maç kala üst tura çıkmayı garantiledi. Beşiktaş, kupada bir sonraki maçında D.Gençlerbirliği'ni ağırlayacak; Bolu ise Kayserispor'u konuk edecek.
Teknik direktör Şenol Güneş dün akşamki maçta Tolga, Olcay, Kerim gibi oyuncuların dışında Fatih Aksoy, Atınç Nukan, Eslem Öztürk, Muhammed Enes Durmuş gibi genç isimlere de şans verdi.
KARTAL'DAN ŞUT BOMBARDIMANI
Beşiktaş, Bolu kalesine 12'si isabetli 19 şut gönderdi. Boluspor ise toplam 6 şut atarken, 3'ünde isabet sağladı. Siyah-beyazlılar, topa sahip olma oranında da yüzde 62'ye 38'lik üstünlük sağladı.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 12:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
Arena'da tur keyfi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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