Ligin kralı Tosun Paşa
Süper Lig'in ilk yarısının en golcü ismi 10 kez rakip ağları havalandıran Cenk Tosun oldu. Konyaspor'dan Riad Bajic, 8 golle siyah-beyazlı oyuncuyu takip ederken Traore, Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin'in ise 7'şer golü bulunuyor. Beşiktaş'ta 6 lig maçına çıkan Talisca, maç başına en çok şut ve isabetli şut atan oyuncu oldu. Brezilyalı oyuncu, maç başına 3.67 şu atarken 1.83 isabet sağladı.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
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