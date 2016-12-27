 Ligin kralı Tosun Paşa – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Ligin kralı Tosun Paşa

    Ligin kralı Tosun Paşa
    Süper Lig'in ilk yarısının en golcü ismi 10 kez rakip ağları havalandıran Cenk Tosun oldu. Konyaspor'dan Riad Bajic, 8 golle siyah-beyazlı oyuncuyu takip ederken Traore, Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin'in ise 7'şer golü bulunuyor. Beşiktaş'ta 6 lig maçına çıkan Talisca, maç başına en çok şut ve isabetli şut atan oyuncu oldu. Brezilyalı oyuncu, maç başına 3.67 şu atarken 1.83 isabet sağladı.
    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:01
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