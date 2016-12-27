Ligin kralı Tosun Paşa

Süper Lig'in ilk yarısının en golcü ismi 10 kez rakip ağları havalandıran Cenk Tosun oldu. Konyaspor'dan Riad Bajic, 8 golle siyah-beyazlı oyuncuyu takip ederken Traore, Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin'in ise 7'şer golü bulunuyor. Beşiktaş'ta 6 lig maçına çıkan Talisca, maç başına en çok şut ve isabetli şut atan oyuncu oldu. Brezilyalı oyuncu, maç başına 3.67 şu atarken 1.83 isabet sağladı.