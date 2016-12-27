Kupa ziyafeti A2’de
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü haftasında bugün Boluspor’u ağırlıyor Vodafone Arena’da 20.30’da başlayacak maç A2 kanalından canlı yayınlanacak.
Beşiktaş, 2016'nın son resmi maçında Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'u ağırlayacak. İki takım arasındaki mücadele saat 20.30'da Vodafone Arena'da oynanacak ve 'Televizyonun Yeni Rengi' sloganıyla yayın hayatına başlayan A2 kanalından naklen yayınlanacak. Kupada ilk iki maçında Darıca Gençlerbirliği ile Kayserispor'u 2-1'lik skorlarla geçen Beşiktaş, 3. hafta karşılaşmasında Boluspor ile 1-1 berabere kalarak 7 puana ulaştı ve lider durumda. Siyah-beyazlılar, Boluspor'u mağlup ettiği taktirde puanını 10'a çıkararak gruptan çıkmayı da garantileyecek. Siyahbeyazlılar, Boluspor maçının ardından devre arası tatiline girecek. Üç kulvarda mücadele veren Beşiktaşlı futbolcular, böylece dinlenme fırsatı bulacak.
ANDERSON TALİSCA 11'DE
Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Talisca'nın bugün forma giymesi bekleniyor. G.Birliği maçında sağ ayak tarak kemiği kırılan ve ameliyat edilen Talisca, uzun bir aradan sonra Şehitlere Saygı maçında sahaya çıkmıştı. Brezilyalı futbolcu, teknik direktör Güneş'in görev vermesi halinde 59 gün sonra resmi bir karşılaşmaya çıkacak.
ARAS ÖZBİLİZ KULÜBEDE
Siyah-beyazlıların Brezilyalı yıldızı Talisca ile aynı dönemde sakatlık yaşayan ve omzundan operasyon geçiren Aras Özbiliz de oynayacak seviyeye geldi. Şenol Güneş, Boluspor karşısında fazla şans bulamayan oyuncularıyla genç isimlere şans vermeyi düşünürken; Aras'ın karşılaşmaya kulübede başlaması bekleniyor.
ANDERSON TALİSCA 11'DE
Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Talisca'nın bugün forma giymesi bekleniyor. G.Birliği maçında sağ ayak tarak kemiği kırılan ve ameliyat edilen Talisca, uzun bir aradan sonra Şehitlere Saygı maçında sahaya çıkmıştı. Brezilyalı futbolcu, teknik direktör Güneş'in görev vermesi halinde 59 gün sonra resmi bir karşılaşmaya çıkacak.
ARAS ÖZBİLİZ KULÜBEDE
Siyah-beyazlıların Brezilyalı yıldızı Talisca ile aynı dönemde sakatlık yaşayan ve omzundan operasyon geçiren Aras Özbiliz de oynayacak seviyeye geldi. Şenol Güneş, Boluspor karşısında fazla şans bulamayan oyuncularıyla genç isimlere şans vermeyi düşünürken; Aras'ın karşılaşmaya kulübede başlaması bekleniyor.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:23
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sıradan biriydim Fener'de özel oldum
Toplam 12
Yorum
SÜPER_FENER KISKANMAYIN LENSİ ADAM FUBOLCUNUN KRALI 20 TANE BRUMAYI VE QARESMAYI CEBİNDEN ÇIKARTIR
- Evgen iddiası
Toplam 5
Yorum
ali riza ayyıldız süper bir adam...............................
- Kayserispor'a deplasmanda çelme
Toplam 3
Yorum
ali kemal bu nasıl iş
Kupa ziyafeti A2’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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