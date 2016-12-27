 İdman var, imza yok – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    İdman var, imza yok

    İdman var, imza yok

    İstanbul'a gelen Babel, idmanlara başladığını kendi hesabından bir videoyla paylaştı. Ama imza tarihi için ne gün var, ne de bir açıklama...

    'ın ara transferde renklerine bağlamak istediği konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta cuma gecesi geç saatlerde İstanbul'a gelen ve ardından cumartesi günü oynanan G.Antep maçını tribünden izleyen Hollandalı yıldızın durumu hayli karışık. Deportivo La Coruna'dan ayrıldıktan sonra soluğu İstanbul'da alan Babel, dün de resmi instagram hesabından spor yaparken bir videosunu paylaştı ve altına da, 'No Christmas' yani 'Noel yok' notunu düştü. Taraftarlar, Babel'in bu paylaşımına birçok beğeni gönderirken; yönetimin herhangi bir açıklama yapmaması gözden kaçmadı. Yönetim; önceki gün Atiba ve ailesi birlikte Noel yemeği yiyen Babel'e ödenecek yıllık ücret ve imza parası alacağı iddialarıyla ilgili olarak olumlu ya da olumsuz bir açıklamada bulunmayınca "Babel imza atacak mı?" yorumları yapılmaya başlandı.
    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:15
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