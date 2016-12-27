Divan seçimi ‘iptal’ edildi
Beşiktaş'ta 28 Mayıs 2016'da yapılan Divan Kurulu seçimleri, Ali Rıza Dizdar'ın mahkemeye başvurması ile mahkemelik olmuş, kesinleşen mahkeme sonucunda da seçim iptal edilmişti. Beşiktaş yönetimi, kulübe ulaşan karar tebliğini, Divan Kuruluna ulaştırdı ve gerekenin yapılmasını istedi. Süreç işlerken Disiplin Kurulu da Yalçın Karadeniz'e 'kınama' cezası verdi. Yönetim, Yalçın Karadeniz'in 'kınama' cezası sonrası başkanlığı düştüğü için göreve devam eden diğer üyelerden kısa sürede seçim kararı almalarını beklediklerini de dile getirdi.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Depay için kötü haber
Toplam 16
Yorum
gsli sen keyfimizin kahyasimisin bos bos konusuyorsun
- ''2 kupayı alsınlar o zaman konuşalım''
Toplam 18
Yorum
Olp Hasan hasannnnnn kaybol bakim sen suradan 18 yilmi desem 6.0 mi desem senin canli yayinda aglayarak mum yaktik yine bize koydular demenimo desem bilemedim hadi allaha emanetsin o zamanki arkadaslarin nerde nesele hakan arif
- Es Es iddialı
Toplam 2
Yorum
murat transfer yasağı var ne takviyesi
Divan seçimi ‘iptal’ edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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