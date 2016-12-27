 Chedjou’dan sürpriz teklif – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    ’dan sürpriz teklif

    Chedjou’dan sürpriz teklif
    Stoper arayan 'a sürpriz bir teklif geldi. G.Saray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Chedjou'nun menajeri Furkan Gürele, Nur Çebi'yi arayarak oyuncunun siyah-beyazlı formayı giymeye hazır olduğunu söyledi. Gürele, 'nun G.Saray'dan alacakları olduğunu belirterek, bu alacaklara karşılık bonservisini bedelsiz alabileceğini, bu sayede Beşiktaş formasını giyebileceğini aktardı.
    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:15
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