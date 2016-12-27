Boluspor biletleri 30 TL’den satışta
Beşiktaş bugün Ziraat Türkiye Kupası D grubu 4'üncü hafta maçında saat 20.30'da Vodafone Arena'da Boluspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın biletleri 30-70 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Bu arada, kupa maçında VIP ve 1903 Tribün bilet fiyatlarının ise 100-120 TL arasında olduğu belirtildi.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:03
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Depay için kötü haber
Toplam 16
Yorum
gsli sen keyfimizin kahyasimisin bos bos konusuyorsun
- ''2 kupayı alsınlar o zaman konuşalım''
Toplam 18
Yorum
Olp Hasan hasannnnnn kaybol bakim sen suradan 18 yilmi desem 6.0 mi desem senin canli yayinda aglayarak mum yaktik yine bize koydular demenimo desem bilemedim hadi allaha emanetsin o zamanki arkadaslarin nerde nesele hakan arif
- Es Es iddialı
Toplam 2
Yorum
murat transfer yasağı var ne takviyesi
Boluspor biletleri 30 TL’den satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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