 Boluspor biletleri 30 TL’den satışta – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    biletleri 30 TL’den satışta

    Boluspor biletleri 30 TL’den satışta
    bugün D grubu 4'üncü hafta maçında saat 20.30'da Vodafone Arena'da 'u ağırlıyor. Karşılaşmanın biletleri 30-70 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Bu arada, kupa maçında VIP ve 1903 Tribün bilet fiyatlarının ise 100-120 TL arasında olduğu belirtildi.
    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:03
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