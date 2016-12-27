Beşiktaş 2016'yı galibiyetle kapattı
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Boluspor'u Vodafone Arena'da ağırladı.
Kara Kartal 32'de sakatlıktan dönen yıldızı Talisca ile öne geçti. 72'de Ömer Şişmanoğlu farkı ikiye çıkardı. Beşiktaş mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve gruptan çıkmayı 4. maçlar sonunda garantiledi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 10 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Boluspor ise 4 puanla 3. sırada kaldı.
TALİSCA GOLLE DÖNDÜ
Karşılaşmanın 34. dakikasında sol kanattan köşe vuruşu için topun başına geçen Olcay Şahan ortasını altıpasın önüne doğru gönderdi. Savunmanın markajından iyi kurtulan Anderson Talisca hızla topa hareketlendi ve müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaptı. Kaleci yerinden kıpırdayamadı ve top ağlarla buluştu.
ÖMER FARKI İKİYE ÇIKARDI
72. dakikada orta sahanın sol kanadından gelişen atakta topla birlikte süratle ilerleyen Olcay Şahan, pasını ceza yayının hemen önüne doğru gönderdi. O noktada topu önüne alan Ömer Şişmanoğlu ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ve top kaleci Soner Şahin'in sağından ağlarla buluştu.
Son dakikalarda Kerim Frei ile 2 gol pozisyonundan yararlanamayan Beşiktaş, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
TALİSCA 59 GÜN SONRA SAHADA
Anderson Talisca, uzun bir aradan sonra resmi maçta forma giydi.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynanan maçta sağ ayak tarak kemiği kırılan ve ameliyat edilen Talisca, 59 gün sonra siyah-beyazlı formayla sahaya çıktı.
Sakatlığının ardından geçen hafta "Şehitlere Saygı Maçı"nın kadrosunda yer alan Brezilyalı futbolcu, Boluspor karşısında ilk 11'de görev yaptı. 60 dakika sahada kalan yıldız futbolcu 1 gol attı.
ARAS ÖZBİLİZ DE SAHALARA DÖNDÜ
Omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle Talisca gibi uzun süre takımdan ayrı kalan Aras Özbiliz de sahalara dönmenin heyecanını yaşadı. Aras, Boluspor maçına yedek başladı.
Aras 60. dakikada Anderson Taliscaa'nın yerine oyuna dahil oldu ve 30 dakika süre aldı.
MAÇA İLGİ AZDI
Karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarlar ilgi göstermedi.
Stat boş kalırken, mücadeleyi 3 bine yakın taraftar izledi.
Karşılaşma öncesinde statta, 25 Aralık'ta yaşanan uçak kazasında müzisyenleri yaşamını yitiren Rus Kızıl Ordu Korosu'nun bir marşının çalınması dikkati çekti.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:35
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
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