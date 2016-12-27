Atiba pasları adrese teslim
Beşiktaşlı Atiba Hutchinson, bu sezon Süper Lig'in pas başarı yüzdesi en yüksek oyuncu oldu. Atiba, %94.6 pas başarı yüzdesine sahip olurken, G.Saray'dan Semih Kaya %92.2 ile ikinci sırada yer aldı. Atiba maç başına başarılı pas sayısında da 75 pasla, Tolga Ciğerci'nin ardından ligin en iyi ikinci ismi oldu.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
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