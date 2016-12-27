 Atiba pasları adrese teslim – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Atiba pasları adrese teslim

    Atiba pasları adrese teslim
    Beşiktaşlı , bu sezon Süper Lig'in pas başarı yüzdesi en yüksek oyuncu oldu. Atiba, %94.6 pas başarı yüzdesine sahip olurken, G.Saray'dan Semih Kaya %92.2 ile ikinci sırada yer aldı. Atiba maç başına başarılı pas sayısında da 75 pasla, Tolga Ciğerci'nin ardından ligin en iyi ikinci ismi oldu.
    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:22
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