 Yeni Atiba Benfica’dan – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Yeni Atiba ’dan

    Yeni Atiba Benfica’dan
    'ın, transferinde yakın ilişkiler kurduğu Benfica'dan bir oyuncunun daha peşinde olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlıların 34 yaşına gelen Atiba Hutchinson'ın yerini almasını düşündüğü isim Guillermo Celis. 23 yaşındaki Kolombiyalı ön libero ile Celtic, D.Kiev, Nacional ve Brugge de ilgileniyor. 2021'e kadar kontratı olan oyuncunun bonservisi 2 milyon Euro.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:09
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