Yalçın Karadeniz Divan’dan düştü
Beşiktaş'ta 28 Mayıs 2016'da yapılan Divan Kurulu seçiminin iptali için açılan dava sonuçlandı. 18'inci Asliye Mahkemesi tarafından alınan iptal kararı, Divan Başkanı Yalçın Karadeniz'e tebliğ edildi. Böylece Karadeniz'in görevi de sonlanmış oldu. Disiplin kurulundan kınama cezası alan Karadeniz, 5 yıl boyunca Beşiktaş'ın hiçbir kurulunda görev alamayacak.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dev maçların golcüsü
Toplam 5
Yorum
SOW FB muslera adammı
- Çakır’dan skandal penaltı
Toplam 12
Yorum
Esprici ama posisyon cok acik ve net, Kalecinin eline top carptigi cok net görülüyor. yani kalecide oplsan dikat edeceksin PENALTIIII dogru karar
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 70
Yorum
ua gs taraftarı olarak kulübümüze yanlı basını almayın diyerek mail yağmuruna tutmalıyız
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