Sol bek iddiası: Frank Fabra
Caner Erkin'in sezonu kapatmasıyla zora giren Beşiktaş'ın Frank Fabra'yı istediği iddia edildi. Kartal'ın Boca Juniors'ın sol beki için Arjantin ekibiyle transfer görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in Adriano'yu orta sahada kullanmak için bir sol bek istediği biliniyor. Arjantin basını Fabra için Kartal'ın ısrar ettiğini kaydetti.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:03
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kartal’da Eto’o heyecanı
Toplam 14
Yorum
abdu3414 aynen dogru soyluyorsun kardeşim dogru zaman da yanlış iş yaptılar
- Beşiktaş'ta stoper operasyonu
Toplam 10
Yorum
BJK Yaroslav Rakitsky'i alalım.Bu transfer mutlaka yapılmalı . Beşiktaş Rakitsky ve Eto'yu alıp transfer sezonunu kapatmalı.
- Vedaya yakışsın
Toplam 4
Yorum
GFb Kapanışı biz yaparız kardeşim sorn değil :) Tabi onada çözüm var bir maç daha oynarlar
Sol bek iddiası: Frank Fabra haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.