Quaresma rekora doğru
Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma sezonun ilk yarısında gol atamasa da asist alanında rekora koşuyor. Portekizli futbolcu geçtiğimiz sezon ligde 26 maçta 6 asist yapmıştı. Quaresma bu sezon ligin ilk yarısında 14 maçta 5 asiste ulaştı. Siyah-beyazlılar, 33 yaşındaki yıldızlarının ligin ikinci devresinde rekoru kırmasına kesin gözüyle bakıyor.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kartal’da Eto’o heyecanı
Toplam 14
Yorum
abdu3414 aynen dogru soyluyorsun kardeşim dogru zaman da yanlış iş yaptılar
- Beşiktaş'ta stoper operasyonu
Toplam 10
Yorum
BJK Yaroslav Rakitsky'i alalım.Bu transfer mutlaka yapılmalı . Beşiktaş Rakitsky ve Eto'yu alıp transfer sezonunu kapatmalı.
- Vedaya yakışsın
Toplam 4
Yorum
GFb Kapanışı biz yaparız kardeşim sorn değil :) Tabi onada çözüm var bir maç daha oynarlar
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