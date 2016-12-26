Olcay Şahan baba oldu
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Olcay Şahan'ın mutlu günü. Olcay ve eşi Lütfiye Şahan'ın dün kız bebekleri dünyaya geldi. 2.95 kilo ağırlığında 49 santimetre boyundaki bebeğe Liya ismi verildi. Olcay kızıyla fotoğrafını paylaşıp "Ailemize hoş geldin canım kızım Liya'm" yazdı. Beşiktaş kulübü de oyuncusunu tebrik etti. Takım arkadaşları da Olcay Şahan'ı arayarak tebriklerini sundu.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:22
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Taison imzalıyor
Toplam 21
Yorum
muzaffer hayırlı uğurlu olsun
- Yıkım ekibi
Toplam 25
Yorum
yorumsuz bu maca yorum yapmiyacagim futboldan cok anlayan trabzonlular yapsin.
- Advocaat'tan transfer müjdesi
Toplam 6
Yorum
KrAlex Ben Arfa çok iyi bir transfer olur. Emenike zaten kiralandı seneyede muhtemelen alıcı çıkar 3 e 5 e bakmadan satarız. Salih falan satın gitsin bu takımın topcusu değil. Hakan Çinemre Uygar bu tip gençleri yetiştirin.
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