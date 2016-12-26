 Olcay Şahan baba oldu – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    baba oldu

    Olcay Şahan baba oldu
    'ın tecrübeli oyuncusu Olcay Şahan'ın mutlu günü. Olcay ve eşi Lütfiye Şahan'ın dün kız bebekleri dünyaya geldi. 2.95 kilo ağırlığında 49 santimetre boyundaki bebeğe Liya ismi verildi. Olcay kızıyla fotoğrafını paylaşıp "Ailemize hoş geldin canım kızım Liya'm" yazdı. Beşiktaş kulübü de oyuncusunu tebrik etti. Takım arkadaşları da 'ı arayarak tebriklerini sundu.

    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:22
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