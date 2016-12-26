Moukandjo elden kaçıyor
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:21
- Emenike, Spartak Moskova'ya kiralandı
Toplam 2
Yorum
umut bedavaya gitmesine izin veriyoruz? rahatlıkla satılabilecek bir futbolcu! biz kiralıyoruz
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 64
Yorum
murat pozisyonun başında bruma ya dirsek atan oyuncudan hiç bahsetmeyeceksin, maç boyunca sneijderi tekmeleyen oyuncaları görmemezlikten gelmesine tek kelime etmeyeceksin. gs lehine yaptığı tek hataya göre hakemi eleştireceksin yok öyle ermancık.. lig tv den kovulduktan sonra ayarın kaçtı. kimseye adaletli iş yapıyorum deme ermancık..
- Yeni Atiba Benfica’dan
Toplam 3
Yorum
HCK / BJK OBİ MİKEL'İDE HİÇ UNUTMAYALIM...!!!
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