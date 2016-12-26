 Marcelo ile Noel yemeği – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Marcelo ile Noel yemeği

    Marcelo ile Noel yemeği

    'ın yeni transferi 'in takım arkadaşlarına uyumu kısa sürecek gibi görünüyor.

    Tecrübeli futbolcu önceki gün oynanan Gaziantep maçını tribünden Adriano ile birlikte takip etmişti. Mücadelenin ardından Babel, yeni takım arkadaşı Marcelo'nun verdiği Noel yemeğine katıldı. Adriano, Atiba, Rhodolfo, Fabri ve kondisyoner Miguel'in bulunduğu yemekte tüm oyuncular Babel'e "Hoş geldin" dedi. Babel transfer dönemi açıldığında resmi imzaları atacak.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:38
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