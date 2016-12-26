Cimbom’u devirdiler
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:37
- Emenike, Spartak Moskova'ya kiralandı
Toplam 6
Yorum
vlkn80 Neyse kiralık gitmesi de bi nevi hiç yoktan iyidir, hiç değilse bütün maaşını 1 onlar karşılayacak 2 orada iyi bir çizgi yakaladığı taktirde pazarlık için yine bize dönecekler yani ipler yine bizim elimiz de olacak o yüzden rahatız...
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 68
Yorum
insan Fenerbahçe'li veya herhangi bir takm olsaydı mutlaka atılırdı. Konu Beşiktaş, Galatasaray oldu mu hakemlerin akılları dumura uğruyor.
- Brezilya’da şirket kuruyor
Toplam 7
Yorum
birtürk kardeşim madem bukadar oyuncu var elinizde niye getirmiyosunuz avrupada posası çıkmışları topluyosunuz yahu yutube açsam sana yarım saatte 10 tane oyuncu bulurum bu kadar zormu
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