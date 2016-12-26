Cimbom’u devirdiler

Kartal'ın 16 Yaş Altı Akademi takımı bu hafta Galatasaray ile karşılaştı. Beşiktaş sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Siyahbeyazlı takımın gollerini Burak Demirel, Kubilay Işıkalan ve Ertuğrul Arıcı kaydetti. Gençler büyük sevinç yaşadı.