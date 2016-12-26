 Beşiktaş’ın sorunu gol – Fotomaç – 26 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Aralık 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ’ın sorunu gol

    Beşiktaş’ın sorunu gol

    Siyah-beyazlılar geçtiğimiz sezon 16 haftada fileleri 37 kez sarsmıştı. Kartal bu sezon aynı hafta itibarıyla 9 gol eksik attı.

    Şampiyonlukla tamamladığı geçtiğimiz sezonun ilk yarısında fırtına gibi esmişti. 16. hafta sonunda 38 puanı olan Kartal devreyi de 41 puanla lider tamamlamıştı. Bu yıl ise siyah-beyazlılar 16. hafta sonunda 35 puanda kaldı. Ancak asıl fark gollerde oluştu. Geçen sezon Alman ve Arjantinli Jose Sosa'lı kadrosuyla hücumda coşan Kartal 16 hafta sonunda rakip ağları 37 kez havalandırmıştı. Bu iki isim gittikten sonra hücum gücü bir hayli azaldı. Beşiktaş bu sezon 16 haftada 28 golde kaldı. Geçtiğimiz sezona göre 9 gol az atan siyah-beyazlıların bu düşüşünde Caner Erkin ve Anderson Talisca'nın sakatlıklarının da büyük etkisi oldu. Caner sol bekten hem oyun kuruyor hem de müthiş ortalar kesiyordu. Talisca da hücumda çok aktifti.

    GOMEZ ÇOK ARANDI
    'de geçtiğimiz sezonun gol kralı Mario Gomez'i Beşiktaşlılar çok arıyor. Alman forvet geçen sezon 16 haftada rakip filelere 12 gol bırakmıştı. Yerine alınan Vincent Aboubakar 3 golde kaldı. Cenk Tosun'un da 10 golü var. Kısaca Cenk ve Aboubakar'ın toplam 13 golü, Gomez'i tek farkla geçebiliyor.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş’ın sorunu gol haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.