Beşiktaş’ın sorunu gol
Siyah-beyazlılar geçtiğimiz sezon 16 haftada fileleri 37 kez sarsmıştı. Kartal bu sezon aynı hafta itibarıyla 9 gol eksik attı.
GOMEZ ÇOK ARANDI
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun gol kralı Mario Gomez'i Beşiktaşlılar çok arıyor. Alman forvet geçen sezon 16 haftada rakip filelere 12 gol bırakmıştı. Yerine alınan Vincent Aboubakar 3 golde kaldı. Cenk Tosun'un da 10 golü var. Kısaca Cenk ve Aboubakar'ın toplam 13 golü, Gomez'i tek farkla geçebiliyor.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:16
- Mehmet ile sıkı pazarlık
Toplam 12
Yorum
mehmet Anlaşma yok, mevkisi itibariyle hücumu yönlendirecek bir oyuncu olması gerekirken olumlu bir ara pası-ver kaçı yok ama hep 11 de.Pes doğrusu
- Beşiktaş’ın sorunu gol
Toplam 6
Yorum
hattrick Aboubakar Beşiktaş'ta belki oynayabilir ama kesinlikle kendisini golcü olarak düşünmemeliyiz .
- Çakır’dan skandal penaltı
Toplam 16
Yorum
taraftar cüneyt çakır çok iyi hakemdir arkadaşlar özellikle TÜRKİYE.deki maçlarda,şekil A,da görüldüğü üzere.çakıra bu ödülleri bu kariyeri sağlayan eyy uefa bu hakemin TÜRKİYE.deki yönettiği maçlarıda izldinizmi hiç.isterseniz bide habersiz ama gelin bi izleyin.haa beyenirseniz,hep beraber alkışlayalım,bide plaket verelim.ne dersiniz.
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