 2016 yılının kralı – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    2016 yılının kralı

    2016 yılının kralı

    ligde 2016 yılında oynadığı maçlara bakıldığında zirvede. Kartal; F.Bahçe ve G.Saray’ı çok gerilerde bıraktı. En yakın takipçisi Başakşehir 7 puan gerisinde.

    Siyah-beyazlılar şampiyonluk da yaşadıkları 2016 yılının en başarılı takımı oldu. Geçen sezonun ikinci yarısı (18-34. haftalar arası) ile bu sezonun ilk 16 haftasının baz alındığı 33 maçta 22 galibiyet elde etti. Kartal 7 kez sahadan beraberlikle ayrılırken, 4 kez mağlubiyet gördü. Kartal rakip ağları 2016 takvim yılı içerisinde 62 kez havalandırırken kalesinde 30 gol gördü.

    ŞENOL GÜNEŞ FARKI
    32 averajı bulan Beşiktaş topladığı 72 puanla takipçilerine fark attı. Kartal bu dönemde özellikle ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ı çok gerilerde bıraktı. Kartal'ın bu müthiş başarısında hiç şüphesiz büyük pay teknik direktör Şenol Güneş'e ait. Deneyimli hoca ile Kartal'ın şampiyonluk hasreti de sona erdi. Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir, 2016 takvim yılı içerisinde sadece 1 kez yenilmesi de dikkat çekti.

    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:11
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