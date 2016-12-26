2016 yılının kralı
Beşiktaş ligde 2016 yılında oynadığı maçlara bakıldığında zirvede. Kartal; F.Bahçe ve G.Saray’ı çok gerilerde bıraktı. En yakın takipçisi Başakşehir 7 puan gerisinde.
ŞENOL GÜNEŞ FARKI
32 averajı bulan Beşiktaş topladığı 72 puanla takipçilerine fark attı. Kartal bu dönemde özellikle ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ı çok gerilerde bıraktı. Kartal'ın bu müthiş başarısında hiç şüphesiz büyük pay teknik direktör Şenol Güneş'e ait. Deneyimli hoca ile Kartal'ın şampiyonluk hasreti de sona erdi. Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir, 2016 takvim yılı içerisinde sadece 1 kez yenilmesi de dikkat çekti.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:11
- Emenike, Spartak Moskova'ya kiralandı
Toplam 2
Yorum
umut bedavaya gitmesine izin veriyoruz? rahatlıkla satılabilecek bir futbolcu! biz kiralıyoruz
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 64
Yorum
murat pozisyonun başında bruma ya dirsek atan oyuncudan hiç bahsetmeyeceksin, maç boyunca sneijderi tekmeleyen oyuncaları görmemezlikten gelmesine tek kelime etmeyeceksin. gs lehine yaptığı tek hataya göre hakemi eleştireceksin yok öyle ermancık.. lig tv den kovulduktan sonra ayarın kaçtı. kimseye adaletli iş yapıyorum deme ermancık..
- Yeni Atiba Benfica’dan
Toplam 3
Yorum
HCK / BJK OBİ MİKEL'İDE HİÇ UNUTMAYALIM...!!!
2016 yılının kralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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