''Türkiye güvenli ülke''

Ryan Babel, “Türkiye’de yaşananlar seni korkutuyor mu” sorusuna bu yanıtı verdi.

Babel, Hollanda basınının Türkiye'de yaşanan terör saldırılarıyla ilgili sorusuna net cevap verdi: "Korkmuyorum, çünkü bu tip olaylar dünyanın her yerinde oluyor..." Babel'in Beşiktaş'la anlaşması Hollanda basınında da geniş yankı uyandırdı. Ülke medyasına konuşan Babel, Türkiye'de yeni bir maceraya atılacağını söyledi.



Hollandalı yıldız, "Türkiye'de yaşanan terör saldırıları seni endişelendirmiyor mu?" şeklinde soru üzerine, "Kesinlikle hayır... Korkmuyorum, çünkü terör saldırıları dünyanın her yerinde oluyor. Paris, Nice ve son olarak Berlin'de yaşananlar ortada. Bence Avrupa, bu konuda yanlış bir yaklaşım içinde. Ben Türkiye'yi çok iyi tanıyorum. Herhangi bir Avrupa ülkesinden farkı yok. Hatta bazı artılara sahip. Özellikle insanları çok sıcak. Ve güvenlik, Avrupa'daki herhangi bir ülke kadar sorun" cevabını verdi.