Beşiktaş'ın Avrupa'daki pilot takımı...
Beşiktaş, son dönemde Deportivo La Coruna'dan 2 futbolcu ve 1 antrenör transfer etti. Siyah-beyazlıların bu transferler için bonservis bedeli ödememesi ise dikkatlerden kaçmadı.
Beşiktaş'ın Avrupa'daki pilot takımı
Kasımpaşa forması giydikten sonra 2,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Al-Ain'e transfer olan Ryan Babel, burada umduğunu bulamadı ve ardından İspanya'nın yolunu tuttu. Deportivo'daki performansının ardından Beşiktaş'ın transfer listesine giren golcü oyuncu, La Lig'daki son maçının ardından taraftarlara veda etti. Deportivo'dan transfer olup Tolga Zengin'den kaleyi devralan Fabricio da Beşiktaş'taki performansıyla dikkat çeken isimlerden birisi oldu. Geçtiğimiz yıl La Liga'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yalnızca 1 kez kadroya dahil edilen başarılı kaleci, sezon sonunda Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu. Son 6 ayda Deportivo'dan 1 kaleci ve 1 forvet transferi yapan Beşiktaş, İspanyol ekibini adeta pilot takımı görünümüne soktu.
Sambade de Deportivo'dan geldi
Slaven Bilic'in göreve gelmesinin ardından futbol direktörlüğü görevine getirilen Önder Özen'in önerisiyle Deportivo'dan ilk transferini yapan Beşiktaş, kaleci antrenörü Jose Sambade'yi kadrosuna dahil etmişti. 3 yıl boyunca Beşiktaş'ta çalışan Sambade, geçtiğimiz yıl kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Sözleşmesi bittikten sonra ülkesine dönmek istediğini belirten Sambade'ye yönetim teşekkür ederek plaket vermişti. Deportivo'dan son dönemde 1 kaleci antrenörü ve 2 futbolcu transferi yapan siyah-beyazlı takım, İspanyol ekibine ise bonservis bedeli ödemeyerek önemli bir başarıya imza attı.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 14:16
- Emenike, Spartak Moskova'ya kiralandı
Toplam 2
Yorum
umut bedavaya gitmesine izin veriyoruz? rahatlıkla satılabilecek bir futbolcu! biz kiralıyoruz
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 64
Yorum
murat pozisyonun başında bruma ya dirsek atan oyuncudan hiç bahsetmeyeceksin, maç boyunca sneijderi tekmeleyen oyuncaları görmemezlikten gelmesine tek kelime etmeyeceksin. gs lehine yaptığı tek hataya göre hakemi eleştireceksin yok öyle ermancık.. lig tv den kovulduktan sonra ayarın kaçtı. kimseye adaletli iş yapıyorum deme ermancık..
- Yeni Atiba Benfica’dan
Toplam 3
Yorum
HCK / BJK OBİ MİKEL'İDE HİÇ UNUTMAYALIM...!!!
Beşiktaş'ın Avrupa'daki pilot takımı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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